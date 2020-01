Durante lo scorso fine-settimana, i Carabinieri della Compagnia di Termoli sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, mediante il dispiegamento di numerose pattuglie in uniforme e in abiti civili. Le attività di prevenzione si sono concentrate soprattutto sulla vasta area del basso Molise. Gli uomini dell’Arma, dispiegati principalmente nelle aree urbane dei centri di Termoli, Campomarino, Portocannone, Montenero di Bisaccia, Guglionesi, Petacciato e Mafalda, hanno setacciato le zone interessate al fine di prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio e quelli in materia di stupefacenti.

Durante il servizio, pianificato e coordinato dal Comando Compagnia, sono stati controllati 65 mezzi e 94 persone, nonché 3 esercizi pubblici. Complessivamente sono state anche elevate 4 contravvenzioni al codice della strada. Fermati e sottoposti a verifiche anche alcuni soggetti, già noti alle Forze dell’Ordine, che si spostavano in modo sospetto nel centro di Termoli. Nel corso dell’attività, due giovani, residenti in Molise, sono stati segnalati dalla Sezione Radiomobile all’Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso, poiché, dopo opportuna attività perquisitiva, sono stati trovati in possesso di 6 grammi di eroina.