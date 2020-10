I militari della Compagnia di Isernia, nell’ambito dei servizi disposti dal Prefetto della Provincia, dott. Vincenzo Callea, nel decorso fine settimana hanno svolto controlli al fine di verificare il rigoroso rispetto delle disposizioni emanate per contenere la pandemia da Covid-19.

Al riguardo i militari hanno sorpreso due giovani isernini sprovvisti della prescritta mascherina, ai quali sono state contestate le conseguenti sanzioni amministrative di 400 euro ciascuno.

Sempre nel centro storico, in tarda serata, i Carabinieri hanno proceduto a controllare un giovane alla guida della propria autovettura che, sottoposto ad accertamento etilometrico, è risultato con tasso alcolemico superiore al limite stabilito. Lo stesso, a cui è stata ritirata la patente di guida, è stato deferito alla locale Autorità Giudiziaria.

In provincia di Isernia invece i Carabinieri di Carpinone hanno segnalato alla Prefettura un giovane 22enne per essere stato colto, mentre era alla guida della propria autovettura, nell’atto di consumare sostanza stupefacente. Anche in questa circostanza la patente di guida è stata ritirata.