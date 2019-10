Sabato movimentato, a Campobasso, dove i ladri hanno messo a segno due furti in appartamento, in poche ore, nel quartiere San Giovanni. Portati via contanti e gioielli. A dare l’allarme sono stati i proprietari delle due abitazioni, una volta rientrati in casa. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per risalire agli autori dei due furti.