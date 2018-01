Il primo bar a subire la visita dei ladri, nella scorsa notte, è stato quello ubicato in via Firenze, dove i malviventi hanno rubato sigarette, gratta e vinci, denaro contante e liquori. Bottino più di 20mila euro. Sempre la scorsa notte un altro bar, questa volta situato nell’area di servizio di Viale San Francesco, è stato visitato da ignoti che hanno portato via stecche di sigarette e gratta e vinci, ma in questo caso sono dovuti fuggire perchè qualcosa è andato storto. Sul caso indagano i Carabinieri di Termoli, mentre sul furto in via Firenze gli agenti del Commissariato.