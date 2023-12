di Redazione

Due le misure cautelari eseguite dai Carabinieri per un traffico illecito di rifiuti tra Campania e Molise. Rifiuti che venivano smaltiti abbandonandoli su terreni agricoli della provincia di Caserta e di Campobasso. Le misure cautelari sono state emesse nei confronti di titolari e gestori di aziende di trasporto, centri di recupero e trattamento di rifiuti che avrebbero riportato dati falsi nei formulari di identificazione, sia sul sito di smaltimento che sulla tipologia dei rifiuti stessi. Si parla di rifiuti in pietrisco per massicciate ferroviarie, che insieme a imballaggi di carta, cartone e plastica, venivano illegalmente smaltiti, abbandonandoli su terreni agricoli di Villa Literno, nel casertano e di Guardiaregia in provincia di Campobasso. I militari del Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale di Napoli, insieme a quelli del Comando Provinciale di Caserta, hanno dato esecuzione alle due ordinanze cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA. Lo stesso Gip ha anche rilevato che, a fronte di tali quantità di rifiuti illecitamente trattati, è emerso un ingiusto profitto di circa 4.000.000 di Euro. Contestualmente alle misure cautelari, è stato sottoposto a sequestro l’impianto di stoccaggio di una società di Villa Literno per opera dei Carabinieri del Noe.