Giovani in azienda: tesi e stage

I giovani rivestono un ruolo fondamentale in Ducati. Gli stage, destinati proprio a laureati o laureandi, costituiscono uno dei principali canali d’ingresso in Ducati: si tratta di una vera e propria esperienza “sul campo”, preparatoria a un eventuale inserimento in azienda.

Gli stage sono legati a specifici progetti da realizzare nelle diverse aree aziendali e hanno generalmente una durata di sei mesi, durante i quali la persona viene seguita al fine di favorirne l’inserimento nel contesto aziendale e di fornirgli la formazione e gli strumenti di cui necessita. Sono costantemente effettuate selezioni per stage e tesi in tutte le aree aziendali. L’azienda consente di segnalare l’interesse come candidatura spontanea indicando:

l’area aziendale di interesse

la tematica che si intende sviluppare

i tempi proposti di attuazione

Processo di Selezione

Il processo di selezione in Ducati viene curato direttamente dalla direzione Risorse Umane in collaborazione con il management dell’azienda. Dopo un primo incontro conoscitivo con gli specialisti di selezione, segue solitamente un colloquio tecnico con i responsabili di funzione direttamente interessati dalla posizione; in alcuni casi vengono utilizzati questionari, test di lingua, assessment individuali o di gruppo.

La valutazione finale si baserà sulle competenze professionali e sulla capacità di ciascuno di condividere ed esprimere i principi e i valori che rappresentano il patrimonio più importante dell’azienda.

Posizioni aperte

Ingegnere di calibrazione motore

La risorsa, si occuperà principalmente delle seguenti attività:

Calibrare e ottimizzare il controllo motore in conformità delle direttive del paese di riferimento consentendone l’omologazione

Valutazione e calibrazione startability del motore a caldo e a freddo

Ottimizzare i parametri si controllo motore

Redigere i report di prova

Codifica delle operazioni di calibrazione

I principali requisiti richiesti sono: Laurea in Ingegneria Meccaniza con eccellente votazione; esperienza pregressa di almeno 3 anni; possesso della patente A3; essere un esperto motociclista; buona conoscenza dell’inglese; disponibilità a trasferte.

Addetto Omologazioni

La risorsa avrà le seguenti responsabilità:

gestione pratiche di omologazione e pianificazione

pianificazione attività di testing sia con fornitori esterni che dipartimenti interni, e partecipazione ai test

partecipare alla gestione amministrativa, alla stesura e al rispetto del budget dell’area



Tirocinio Analisi Dati

Inserito all’interno del reparto tecnico di Ducati Corse, si occuperà di:

revisione e formulazione degli indici di prestazione

analisi dati di acquisizione pista

sviluppo di metodologie innovative a riguardo delle analisi prestazionali

presentazione dei risultati

L’azienda ricerca un laureando o neo-laureato in Ingegneria Meccanica/Meccatrocina conseguita con eccellente votazione.



Ingegnere sviluppo JR

Inserito all’interno della Direzione Tecnica Veicolo, la risorsa si occuperà di:

pianificazione delle attività di sviluppo del veicolo

test per la messa a punto

individuare criticità del progetto e relativa risoluzione

coordinamento delle risorse del reparto

L’azienda richiede una Laurea in Ingegneria Meccanica ed esperienza pregressa nel settore auto motive di almeno 2 o 3 anni.

Progettista motore

La risorsa sarà inserita all’interno della Direzione Tecnica Ducati Corse occupandosi principalmente di:

progettazione e disegno particolari

Interfacciarsi con la progettazione Veicolo o Elettronica e con gli enti di sperimentazione interna

Messa in tavola, calcolo delle catene di tolleranze, ecc.

L’azienda richiede Laurea Specialistica in Ingegneria Meccanica con ottima votazione.

Candidatura

Alla pagina aziendale dedicata è possibile consultare tutte le posizioni aperte in azienda e candidarsi. Per farlo, è necessario compilare la richiesta online ed essere così inseriti nel database dei candidati. E’ un form che richiede tempo per la compilazione, in quanto sono richiesti tutti i dati del proprio profilo personale, formativo e professionale. Un’ultima precisazione: fate attenzione alle date di scadenza perchè varia per ogni annuncio.