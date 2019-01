Il MIUR ha indetto un primo nuovo bando per la copertura di 2.004 posti di DSGA – Direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA. Il concorso, per titoli ed esami, prevede l’inserimento di nuovo personale presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti.

vacanti e disponibili negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Posti messi a concorso Il concorso è bandito per la copertura dei posti che si prevede risulterannonegli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Le procedure concorsuali sono espletate a livello regionale, ed è quindi possibile presentare domanda per una sola regione. Inoltre, il bando precisa che il 30% dei posti messi a concorso nella singola regione è riservato al personale ATA di ruolo. Di seguito, il numero dei posti disponibili per regione: Abruzzo: 13 posti, 4 riservati

Basilicata: 11 posti, 3 riservati

Calabria : 33 posti, 10 riservati

Campania: 160 posti, 48 riservati

Emilia Romagna: 209 posti, 63 riservati

Friuli Venezia Giulia lingua italiana: 64 posti, 19 riservati

Friuli Venezia Giulia lingua slovena: 10 posti, 3 riservati

Lazio : 162 posti, 49 riservati

Liguria: 53 posti, 16 riservati

Lombardia: 451 posti, 135 riservati

Marche : 49 posti, 15 riservati

Molise: 3 posti, 1 riservato

Piemonte: 221 posti, 66 riservati

Puglia: 29 posti, 9 riservati

Sardegna : 45 posti, 13 riservati

Sicilia: 75 posti, 23 riservati

Toscana: 171 posti, 51 riservati

Umbria : 45 posti, 13 riservati

Veneto: 200 posti, 60 riservati Requisiti di ammissione Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

negli Stati di appartenenza o di provenienza; diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) e laurea magistrale (LM) di cui all’Allegato A del decreto ministeriale e titoli analoghi;

(DL), laurea specialistica (LS) e laurea magistrale (LM) di cui all’Allegato A del decreto ministeriale e titoli analoghi; posizione regolare nei confronti del servizio di leva;

idoneità fisica. Prove d’esame Il concorso si articola in una prima fase di preselezione, seguita da due prove scritte, una prova orale e la valutazione dei titoli. I programmi oggetto delle varie prove sono indicati all’Allegato B del decreto ministeriale. Vediamo meglio in cosa consistono le prove d’esame: prova preselettiva : computer-based e unica per tutto il territorio, si svolge nelle sedi individuate dagli USR e consiste nella somministrazione di cento quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte;

: computer-based e unica per tutto il territorio, si svolge nelle sedi individuate dagli USR e consiste nella somministrazione di cento quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte; prova scritta : sei domande a risposta aperta, volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all’Allegato B del decreto ministeriale;

: sei domande a risposta aperta, volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all’Allegato B del decreto ministeriale; prova scritta teorico-pratica : risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento di cui all’Allegato B del decreto ministeriale;

: risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento di cui all’Allegato B del decreto ministeriale; prova orale: colloquio sulle materie d’esame che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla capacità di risolvere un caso riguardante la funzione di DSGA; verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione di più comune impiego; verifica della conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla commissione. Domanda e scadenza Le domande di partecipazione al concorso si possono presentare esclusivamente in modalità telematica. La scadenza è fissata per il giorno 27 gennaio 2018. ALLEGATI Bando

Domanda

