Prosegue, dal capoluogo alla costa molisana, l’attività della Guardia di Finanza di Campobasso a tutela della sicurezza economico-finanziaria.

Nell’ultimo periodo, in concomitanza con la stagione estiva, sono stati eseguiti 12 interventi in materia di contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti che hanno portato al sequestro di 370 grammi di cocaina e 70 grammi tra eroina, hashish e marijuana, nonché di un coltello e tre bilancini di precisione.

Le attività antidroga hanno interessato, in particolare, i comuni di Campobasso, Sepino, Termoli, Campomarino e Ururi e sono state condotte anche con l’ausilio delle unità cinofile del Corpo. Dodici le persone segnalate all’Autorità Giudiziaria e alla competente Prefettura, di cui una processata per direttissima dal Tribunale di Larino e condannata a un anno e 4 mesi di reclusione proprio per spaccio di stupefacenti.

Sul fronte della tutela del “made in Italy” e del contrasto alla vendita di merce contraffatta, sono state condotte sia nel capoluogo molisano sia lungo il litorale adriatico una serie di interventi che hanno portato al sequestro di 100 borse, 79 cappellini e 1900 accessori d’abbigliamento, tutti recanti marchi contraffatti.

Sei le persone complessivamente segnalate dalle Fiamme Gialle alle Autorità competenti, di cui 4 risponderanno di violazioni penali nonché amministrative per il commercio su aree pubbliche senza le prescritte autorizzazioni. Costante anche il contrasto agli affitti in nero con 6 controlli finora conclusi con la verbalizzazione in due casi di irregolarità della locazione abitativa.

Infine, a tutela della pubblicità dei prezzi di vendita e della trasparenza delle informazioni fornite ai consumatori, sono stati individuati e verbalizzati 2 impianti stradali di carburanti resisi responsabili della mancata comunicazione dei prezzi praticati.