Nell’ambito di mirati servizi predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, tre persone sono finite nei guai per reati in materia di stupefacenti.

Sotto sequestro dosi di eroina e marijuana. Nel dettaglio, a Isernia, una persona del luogo è stata trovata in possesso di alcune dosi di eroina che sono state sottoposte a sequestro. L’uomo dovrà rispondere di detenzione illegale di stupefacenti.

Stessa sorte ad Agnone e Pescolanciano, per una coppia di giovani, residenti nei due centri alto molisani, trovati in possesso di marijuana. Anche in questo caso le dosi sono state sottoposte a sequestro. Ulteriori indagini sono in corso per accertare il canale di rifornimento delle sostanze recuperate.

Ad eseguire le operazioni condotte nelle ultime ore i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Isernia e di Agnone, nonché dai militari della Stazione Carabinieri di Pescolanciano.