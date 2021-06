Ore 17.30. Un pauroso schianto contro un tir che trasportava un carico di grano è costato la vita ad un molisano alla guida di un Fiorino questa mattina sulla Statale 17, nel territorio di Volturara Appula (in provincia di Foggia). L’uomo, 54enne campobassano, Angelo Discenza, è probabilmente deceduto sul colpo. L’episodio all’alba di oggi ma la notizia del molisano coinvolto è circolata solo negli ultimi minuti. Illeso ma sotto shock il conducente del mezzo pesante che, per motivi da chiarire, ha terminato la sua corsa sulla corsia opposta.



Complice del sinistro probabilmente l’asfalto bagnato per via della pioggia caduta nelle ore precedenti. Drammatiche le immagini che si sono trovati davanti i soccorritori, il furgone era completamente accartocciato, lasciando solo immaginare il triste epilogo di cui, alcuni istanti dopo, Vigili del Fuoco e sanitari del 118 hanno avuto conferma. Gli operatori del 115 hanno impiegato diversi minuti per estrarre il corpo del conducente dalle lamiere e adagiarlo sull’asfalto. I medici hanno potuto solo constarne il decesso. La dinamica è al vaglio dei Carabinieri. Angelo Discenza, sposato e con due figli, lavorava per una ditta di Bari dove probabilmente si stava recando al momento del sinistro.