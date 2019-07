La tragedia si è verificata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 luglio, sulla fondovalle Bifernina al chilometro 28,500, in territorio di Montagano.

Un uomo di 61 anni, della provincia di Benevento, ha accusato un malore mentre era alla guida della sua Golf e ha tamponato l’auto che lo precedeva. Inutile la corsa in ospedale, l’anziano è morto durante il tragitto in ambulanza. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi del caso insieme al personale Anas.