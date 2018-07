La tragedia è accaduta in pieno centro cittadino. V.S., 61enne di origini campane, ma residente a Venafro, è deceduto dopo aver accusato un malore in strada, forse un infarto, che non gli ha lasciato scampo. Ad allertare i soccorsi alcune persone che hanno assistito alla drammatica scena. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri. Per l’uomo non c’è stato più nulla da fare nonostante la rapidità dei soccorsi.