Una immane tragedia quella avvenuta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 febbraio, a Bojano, dove un Carabiniere di 55 anni si è tolto la vita sparandosi con la pistola d’ordinanza. Sono ancora ignote le cause che hanno portato il militare a compiere un gesto così estremo.

Il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato nel garage della caserma. Pare non sia stato trovato alcun bigliettino in cui l’uomo spiegasse le ragioni del suo gesto. Il 55enne lascia la moglie e una figlia. La notizia ha causato sgomento e sconcerto in città.