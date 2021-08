DR è Top Sponsor del Venezia FC.

DR Automobiles Groupe ha scelto il Venezia FC e la città di Venezia, per tutto quello che rappresenta nel nostro paese e quale emblema dell’italianità a livello internazionale, per il suo debutto nel mondo del calcio.

Una scelta fortemente voluta da entrambe le parti, che confidano in una partnership duratura e foriera di grandi successi.

Il gruppo automobilistico italiano, grazie ai risultati ottenuti nei primi otto mesi del 2021, sia con il brand DR che con quello EVO, sta vivendo un momento di crescita importante, anche in termini di sviluppo del network di vendita sull’intero territorio italiano.

Per la sponsorship del Venezia FC, DR Automobiles Groupe ha strategicamente scelto il brand DR, che entro la fine dell’anno lancerà sul mercato altri tre nuovi SUV.

Ed una particolare versione del logo DR, studiata appositamente per il Venezia FC, sarà posizionata sul back delle quattro maglie ufficiali, non solo della prima squadra, nel campionato di Serie A, ma anche di quella femminile, nel campionato di serie C.

Anche la sponsorship delle Women è stata il frutto di una scelta ben precisa e condivisa da DR Automobiles Groupe e Venezia FC. Le ragazze sono tra le favorite per la promozione in serie B e il calcio femminile, in generale, è in grande ascesa in Italia.

Il campionato di Serie A prenderà il via domenica prossima, 22 agosto, con la trasferta al San Paolo. Dopo il Napoli, altre due trasferte a Udine ed Empoli. L’attesissimo debutto casalingo ci sarà il 19 settembre contro lo Spezia.