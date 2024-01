DR Automobiles annuncia una partnership industriale con Baic che “prevede lo sviluppo e la commercializzazione in Europa di nuovi modelli”. Il marchio italiano e il costruttore cinese, già legati da una collaborazione che ha portato al lancio di modelli come la Evo 5 e la X K2, “allargano questa partnership ad altri prodotti” (al momento non specificati, ma nella gallery qui sopra potete consultare tutti i modelli della gamma Baic) con un accordo che “prevede un rapporto di esclusiva per l’intero mercato”. Contestualmente, infatti, il colosso asiatico ha diffuso una nota in cui specifica di non avere “alcun legame o partnership con CMC S.r.l.- Cirelli Motor Company” e di “non aver autorizzato” la promozione “dei prodotti Baic sotto un nome diverso”.

“Cirelli non è autorizzata”. Come detto, l’annuncio della nuova partnership è accompagnato da un comunicato congiunto Baic-DR che ribadisce l’esclusività del rapporto commerciale tra le due aziende. In particolare, la nota diffusa alla stampa chiarisce la posizione dei cinesi nei confronti della Cirelli, che punta a vendere con il proprio marchio vetture realizzate in Cina: “Vi scriviamo per informarvi che BAIC INTL non ha alcun legame o partnership con CMC S.r.l.- Cirelli Motor Company”, si legge nel testo. Siamo venuti a conoscenza che CMC S.r.l. ha promosso i prodotti BAIC sotto un nome diverso e senza la nostra autorizzazione”. Un esempio è la Cirelli 2, pubblicizzata sul sito con la stessa immagine della X35 che vedete nella foto sopra, senza il nome sulla targa e i badge. “Non abbiamo autorizzato alcuna attività del genere”, continua Baic. “Abbiamo già comunicato a CMC S.r.l. di interrompere immediatamente qualsiasi attività relativa ai nostri veicoli. Vogliamo che i consumatori e tutte le parti interessate siano consapevoli di questa situazione e che i loro diritti e interessi siano tutelati”. Si attende, ora, la replica della Cirelli.

REDAZIONE