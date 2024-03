di T.A.

Continua a raccogliere consensi ed a sfornare modelli di ogni tipo e per tutte le tasche. Trattasi di DR, casa automobilistica di Macchia d’Isernia nella seconda provincia molisana, presente nei messaggi commerciali delle maggiori tv nazionali, sponsor di tante squadre calcistiche italiane professionistiche e che detiene -stando alle ultime cifre- poco meno del 10% dell’intero mercato automobilistico italiano. “Un colosso” tra le aziende produttrici delle quattro ruote per dirla tutta, che continua ad imporsi un po’ ovunque dal “piccolo, povero e sempre più disabitato” Molise -la regione infatti ha perso negli ultimi decenni diverse decine di migliaia di residenti- mercé modelli di autovetture, prezzi e prestazioni da tanti graditi, visto appunto le vendite. L’ultima nata in casa DR è infatti la “DR 1”, utilitaria per tutte le tasche e per ogni necessità, bella a vedersi, ma soprattutto superaccessoriata, tanto da catturare le simpatie di tanti. Nei giorni scorsi la sua prima convincente apparizione sugli schermi tv per prove ed esibizioni e subito larghi consensi popolari raccolti nella Penisola e fuori dai confini nazionali. Un ennesimo successo la DR 1 ? C’è da giurarlo !