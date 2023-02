Prosegue il ciclo di incontri sull’Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti” presso la Biblioteca Diocesana di Termoli-Larino.

Dopo l’avvio dato dal Cardinale Mario Grech, Segretario Generale del Sinodo, prosegue a Larino, presso la Biblioteca Diocesana “Mons. Biagio D’Agostino”, il ciclo di incontri dedicato quest’anno all’Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”.

“Il Cardinale Grech, dialogando con alcuni giovani della nostra Diocesi sui passaggi chiave della Fratelli tutti, ci ha mostrato la fraternità come via privilegiata per la Chiesa di oggi, per la Chiesa intesa come popolo di fratelli e sorelle che intendono camminare insieme, in una parola: la Chiesa in sinodo – dichiara don Claudio Cianfaglioni, direttore della Biblioteca. In questo prossimo appuntamento del nostro ciclo di incontri, invece, guarderemo alle radici bibliche della fraternità, per scoprire insieme come essa non sia affatto riducibile ad una categoria, per quanto preziosa, soltanto sociologica e culturale o a uno slogan tornato di moda nei nostri tempi convulsi. Vedremo come in realtà la fraternità faccia intimamente parte dell’identità stessa del Cristianesimo: ossia del volto di Dio Padre che il Cristo è venuto a rivelarci e che la Scrittura continua ad attestarci in modo unico e privilegiato”.

A parlare delle radici bibliche della fraternità sarà Matteo Ferrari, monaco benedettino camaldolese, biblista e liturgista. L’appuntamento è sabato 4 febbraio alle ore 19 presso la nuova sede della Biblioteca Diocesana “Mons. Biagio D’Agostino” in Via Seminario a Larino.

Per contatti e informazioni: bibliodiocesana.termolilarino@gmail.com

Breve nota biografica del relatore



Matteo Ferrari, monaco benedettino camaldolese della Comunità di Camaldoli, è biblista e liturgista, autore di diversi volumi tra i quali: I sentieri interrotti della misericordia. Un percorso nel Vangelo di Luca (2015); Guarigione e sequela. Le opere del Messia nel Vangelo di Matteo (2019); Canti per ritornare. I Salmi delle salite come cammino spirituale (2021). È vicedirettore dell’Istituto di Scienze Religiose “Santa Caterina da Siena” della Toscana per il Polo di Arezzo e docente nel medesimo Istituto. È inoltre responsabile della Foresteria e delle attività del Monastero di Camaldoli (AR).