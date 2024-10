di Redazione

Il Rapporto 2024 sul BenVivere mostra un’Italia a due velocità: mentre il benessere cresce, la capacità dei territori di creare valore collettivo arretra.

Ogni anno escono tantissimi report che determinano le migliori città per qualità della vita in Italia, e questo consente di fare molte riflessioni. Questo report in particolare diventa una bussola per chi vuole capire dove si vive meglio e dove serve agire. Da un lato misura sicurezza, legalità, inclusione economica, dall’altro fotografa la capacità di un territorio di far crescere un valore condiviso. Uno strumento prezioso per chi guida territori, imprese e comunità, fornendo dati e indicazioni su come migliorare il futuro. Segna un punto di svolta nel 2024 il declino di Bolzano dopo sei anni ininterrotti in vetta alla classifica del BenVivere, la provincia autonoma si ritrova relegata al decimo posto, perdendo ben nove posizioni. Il calo è attribuibile principalmente a un peggioramento di due indicatori chiave: legalità e sicurezza (-15,34 punti) e demografia e famiglia (-7,46 punti). A prendere il suo posto è Pordenone, che guadagna una posizione rispetto al 2023, seguita da Siena (+4) e Milano, che avanza di un posto. Questi spostamenti riflettono cambiamenti profondi nelle dinamiche territoriali, dove non solo il Nord, ma anche alcune realtà del Centro Italia, riescono a migliorare la qualità della vita dei propri cittadini. Il Mezzogiorno accorcia il divario ed è proprio il recupero delle province meridionali tra cui Isernia e Benevento a rappresentare due casi eclatanti: la prima guadagna ben 37 posizioni, mentre la seconda ne scala 24. Il rapporto analizza in profondità i fattori che determinano il benessere e la generatività delle province italiane. Tra gli indicatori di spicco ci sono il livello di sicurezza, l’impegno civile, la qualità dell’ambiente e la capacità di accoglienza oltre alla valutrazione di parametri come il numero di startup innovative, il tasso di natalità, la presenza di imprese straniere e il tasso di occupazione giovanile.

(fonte: quifinanza.it)