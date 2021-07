di Tonino Atella

Proseguono via web le puntate di “Dottor 8 Web Series”, arrivate a cinque e che per l’ennesima volta presentano storie di personaggi strampalati. Il tutto ideato da Gino Matrunola, attore/regista e presidente di CTA Musical di Venafro, il centro d’arte varia che coinvolge tanti ambosessi di ogni età di Venafro e dintorni. La nuova puntata della serie vede interpreti di diverse estrazioni per proporre temi di massima attualità tra cui amore, bullismo ed altro ancora, proposti da attori “made in Venafro” dall’evidente voglia di essere e progredire. I loro nomi : Pierluigi Sorteni, Daniela Cataldo, Maria Valente, Fernando Pirolli, Salvatore Letizia, Sharon Melone, Gianluca Sbriglia, Sofia Bassani, Francesco Mascio e Carlo Melzani, con la regia di Gino Matrunola.