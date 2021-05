di Tonino Atella

Uno psicologo/psicoterapeuta alle prese con storie di personaggi strampalati.

Una serie sul web “con storie di personaggi strampalati”, secondo la definizione degli stessi ideatori di CTA Musical e Sala Teatro 1 di Venafro. Trattasi di “Dottor 8”, web series di Gino Matrunola di cui è stata appena messa in rete la prima puntata visibile su https://youtu-be/dZR1WyWoVyA. Gli “otto strampalati personaggi” che si recano dallo psicologo/psicoterapeuta dr. Adelmo Otto : Paolo il solitario, Mino fissato per i dispari, Licinioe Fabrizia controllo impulsivo, Aurora sentimentalista, Sara l’influencer, Monia l’insonnia, Mario l’artista, Marika l’adolescente e Paolo il solitario. Gl’interpreti di “Dottor 8” : Francesca Mascio, Sofia Bassan, Salvatore Letizia, Maria Valente, Pierluigi Sorteni, Daniela Cataldo, Dimitri Rivelli, Stefania Carcillo, Sharon Melone, Fernando Pirolli e Gianluca Sbriglia. Dopo la prima di “Dottor 8“, non resta che attendere la seconda puntata per entrare nel mondo del teatro contemporaneo “made in Venafro”.