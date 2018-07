Una banda di cinque persone, incappucciati e coperti dalle mimetiche, ha fatto irruzione nel supermercato Gran Risparmio di via Corsica a Termoli, la notte scorsa, portando via 20mila euro in contanti e numerosi gioielli custoditi nella cassaforte.

Stessa sorte è toccata all’Md, ma in questo caso il bottino è stato magro, circa 1500 euro. I ladri hanno operato indisturbati, senza che nessuno si accorgesse di quanto stesse accadendo, fino a quando non è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia per avviare le indagini e per i rilievi.