Doppio appuntamento con Vox Populi: stasera e domani in onda su Teleregione alle ore 21 spazio a Fornelli, che per la prima volta in Molise ha ospitato l’assemblea nazionale dei ‘Borghi più belli d’Italia’. Fornelli con pieno merito si è aggiunto agli altri tre comuni, Frosolone, Sepino e Oratino.

Venerdì, sabato e domenica oltre 100 sindaci provenienti da tutte le regoni italiane hanno fatto tappa a Fornelli per una tre giorni che, oltre ai lavori dell’assemlea, è stata ricca di tanti momenti di confronto, studio e promozione turistica. Le telecamere di Vox Populi hanno seguito l’evento che Teleregione trasmetterà in due serate. Tante interessanti e interessate le testimonianze raccolte con molti ospiti, che riassumeranno i lavori dell’assemblea e le altre numerose iniziative organizzate nel borgo.

«Ho provato tante sensazioni: gioia, ammirazione e orgoglio, oltre alla convinzione che da Fornelli può e deve partire un monito per altri comuni molisani e per la stessa politica – spiega Michele D’Alessio, promotore e conduttore del programma –. Recuperiamo quell’unità di intenti che a Fornelli è di casa e buttimao alle ortiche divisioni, disfattismo e gelosie». Un plauso a Fornelli e ai fornellesi.