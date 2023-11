di T.A.

Ancora nomi di prestigio del teatro italiano in scena all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia. Lo scorso ottobre vi è stato applaudito l’esilarante comico pugliese Uccio, supportato da donne ed uomini del proprio team, con pienone di pubblico, applausi e risate a go/go. A fine novembre invece ci saranno due serate col validissimo ed assai coinvolgente comico romano Enrico Brignano, di cui si è reso necessario bissare gli appuntamenti a Isernia dopo la vendita a tempo di record di tutti i tagliandi per l’unico spettacolo originariamente programmato. Quindi, passando all’anno nuovo e sempre all’Auditorium isernino, altra serata di puro divertimento con Biagio Izzo in “Balcone a 3 piazze” di Mirko Setaro e Francesco Velona. Con Izzo reciteranno Mario Porfito, Carla Ferraro, Boberto Giordano, Adele Vitale e Ciro Pauciullo. L’appuntamento con Izzo e la sua compagnia in “Balconi a 3 piazze” dalle h 21.00 del 13 marzo prossimo. Prevendita presso Pontone Travel di Venafro (tel. 0865/904069 o 333/8267945).