Dopo la pausa estiva, domenica 9 settembre, dalle 10.00 alle 23.00, tornano al Mercato Coperto di Campobasso i produttori selezionati secondo il disciplinare dei Mercati della Terra di Slow Food.

I Mercati della Terra hanno lo scopo di rendere i prodotti di qualità accessibili ai consumatori – con attenzione al gusto, alle qualità ambientali e a quelle sociali. Per essere certi che gli standard siano rispettati, sono stati elaborati dei disciplinari a cui i produttori devono aderire per entrare a far parte del mercato. A livello internazionale sono 66 i Mercati della Terra: il Mercato Contadino e Artigiano di Campobasso è tra questi.

Il Mercato è anche luogo di svago, per questo le associazioni organizzatrici hanno previsto nella giornata di domenica altre attività di intrattenimento:

– Al mattino, la cooperativa il Nidò, farà musica per i bambini da 0 a 36 mesi.

– Nel pomeriggio, l’associazione MuSE, organizza una passeggiata “dentro e fuori le mura del centro storico”, alla scoperta dei luoghi della città destinati al mercato e alla fiera nel corso dei secoli. Al termine i partecipanti potranno gustare un aperitivo con i prodotti degli espositori del Mercato.

– Dalle 20.30 “Luca Tozzi & Blue Vision” animeranno il Mercato con la loro musica.

Per informazioni e prenotazioni alle attività, c’è un evento Facebook sempre aggiornato

Il Mercato Coperto di Campobasso, nelle domeniche del Mercato Contadino & Artigiano, si trasforma in un contenitore di idee e buone pratiche, in continua crescita ed evoluzione. Ogni volta offre qualcosa di diverso, come questa domenica, in cui ci saranno nuovi street fooder per le proposte di pranzo e cena.

Non mancheranno le Birre Artigianali del nostro territorio. Una domenica all’insegna del BUONO, PULITO & GIUSTO per fare la spesa, per rilassarsi in famiglia e con gli amici, per vivere la città. Tutto questo domenica 9 settembre al Mercato Coperto di Campobasso.