di Redazione

Periodo ricco di risultati per l’Asd Free Runners Isernia

Partendo dalla notizia più recente, l’Asd Free Runners Isernia Elcom Distribuzione, vuole segnalare con entusiasmo il buon momento sportivo che sta vivendo, infatti domenica mattina nella mezza maratona di Francavilla, si è presentata ai nastri di partenza con uno strabiliante e prodigioso Giuseppe Di Bucci, che ha ottenuto un piazzamento che lo consacra tra i più forti atleti del momenti, 1h15’il suo crono, ottenuto su un tracciato per niente facile, chiudendo 2do assoluto. A supportare il periodo prezioso che sta vivendo la società pentra, segnaliamo anche la gara vinta mercoledi’ 1 novembre dalla Asd Free Runners Isernia Elcom Distribuzione dove ha ottenuto un impagabile vittoria nella classifica come miglior società al traguardo, nella competizione che si è svolta nel borgo di Fornelli (IS), la prima edizione “Corri tra i Borghi più belli d’Italia”, gara podistica di 10,500 Km su strada a carattere competitivo, con classifiche individuali e di società, organizzata alla Asd Running Pentria. La gara, con partenza alle ore 10:00 alle porte del Castello medievale di Fornelli, ha visto ai nastri di partenza circa 150 atleti provenienti da varie regioni limitrofe, con una considerevole presenza di atleti della regione Molise. Il percorso ripetuto per quattro volte in circuito cittadino di circa 3 km, articolato su tratti ondulati anche in salita di una certa pendenza che hanno impegnato seriamente gli atleti partecipanti. Erano presenti tutti gli atleti più forti del Molise, sia per la vittoria individuale, sia per l’aggiudicazione del premio di miglior società. La vittoria maschile della gara è andata al forte Andrea STAFFIERI, atleta in continua crescita dell’Atletica Venafro, mentre al femminile la conquista del gradino più alto, sotto gli occhi della piccola Camilla, è andato alla strepitosa Iolanda FERRITTI della Free Runners Isernia Elcom Distribuzione, la quale in questo periodo sta valutando allenamenti miranti per allungare la distanza fino alla mezza maratona. Come da regolamento, la competizione “Corri tra i Borghi più Belli d’Italia” ha messo a confronto anche le società di atletica partecipanti, dove a primeggiare è stata la Asd Free Runners Elcom Distribuzione, già vincitrice della CORRISERNIA 2023 il 1 ottobre scorso, presentatasi ai nastri di partenza con 30 atleti di spessore e, che hanno ottenuto ben 14 podi di categoria, risultati di grande rilevanza nella classifica individuale e di società. Da segnalare come la società Asd Free Runners Elcom Distribuzione, guidata magistralmente da ogni singolo associato, quest’anno è riuscita ad agguantare dei primi posti nelle classifiche di società, tutto grazie alla forza di un gruppo in crescita con l’obiettivo unico di rappresentare la regione Molise anche oltre confine, promuovendo sport e inclusione.

D’obbligo è citare ogni singolo atleta che ha contribuito al successo della Asd Free Runners Isernia Elcom Dstribuzione, Costa Antonio; Quirico Pier Giorgio; Seguella Emanuele; Di Monaco Vincenzo; Santacroce Amadio; Pirone Nicola; ROMANO Armando; Ferritti Iolanda; Tortola Paolo; Martella Domenico; Castaldi Michele; Marchione Francesco; Ucciferri Giuseppe; Nini Stefano; Terrigno Renato; Cuomo Rosario; Di Carlo Manuel; Olive Giuseppe; Lettieri Giuseppe; Fiorante Olindo; Petrino Michele; Milò Sergio; Altieri Paolo; Giura Christian; Armenti Daniele; Milano Fabio; Milano Giovanni; Di Florio Andrea; Tortola Giuseppe; Pannunzio Italo. Sempre in chiave competitiva, si segnala la presenza di D’ANDREA Giovanni e DI GNEO Loredana , quest’ultima alla sua prima gara in assoluto, alla “Corsa dei Santi” tenutasi a Roma, in un’atmosfera che va oltre alla gara competitiva, con oltre 3.500 presenza, con la partenza in via della Conciliazione, a ridosso di Piazza San Pietro, la gara ha avuto come scenario il centro storico di Roma con tutte le sue meraviglie, a partire dal Colosseo e da via dei Fori Imperiali, e i runners provenienti da tutta Italia e da altre 47 nazioni hanno dato vita ad una vera e propria festa di sport.…quando la corsa è amore e passione!!!