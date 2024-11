di T.A.

Una testimonianza che conferma l’importanza storica della presenza del monumento di Wojtek, mascotte del secondo Corpo polacco, a Venafro. Dopo aver fatto tappa alla statua di bronzo di Wojtek il soldato, creato dallo scultore Alan Heriot, nei giardini di Princes Street, Edimburgo, Scozia, Regno Unito,la studente universitaria Irene Hohenwater dell’Università di Alpen Adria di Klagenfurt – Austria è arrivata a Venafro per studiare la storia “dell’orso soldato polacco Wojtek” e le sue rappresentazioni nell’arte figurativa dei monumenti. Irene da subito fa capire che tra i suoi monumenti da studiare c’è il monumento di Wojtek di via Maiella. Quindi intercetta i due fondatori Lello Castaldi e Luciano Bucci e li intervista. Il materiale raccolto sarà redatto su una tesi universitaria, che la stessa con il “sostegno” della relatrice di Tesi la prof. Dott. Anna Schober–de Graaf presenterà a fine corso. La cosa che incuriosisce i due intervistati è che il monumento di Venafro sia stato inserito tra i monumenti più importanti della storia affascinante dell’orso Wojtek.

Infatti dopo Edinburgh e Venafro, la studentessa chiuderà il suo tour a Imola per incontrare il direttivo dell’associazione Eredità e Memoria, anche loro interessati sulla promozione di Wojtek e del Secondo Corpo polacco. Bisogna dirlo(dicono Lello e Luciano), che dopo l’inaugurazione del 17 maggio del 2022, il monumento è stato protagonista di una serie di incontri: con i veterani del Secondo Corpo polacco, con le scuole locali ed estere tra cui l’ultima proveniente da Breslavia (PL), dove hanno inteso un primo incontro con il Liceo Giordano di Venafro. Insomma, c’è proprio da dirlo che il monumento di Venafro, vedendo la crescente visita settimanale, è tanto chiacchierata in tutto il Mondo.