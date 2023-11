di Redazione

Tappa a Campobasso per il “Il Giro d’Italia delle donne che fanno impresa” promosso da Unioncamere

Il 22 novembre p.v. a partire dalle ore 10:15 si svolgerà in presenza presso la Sala Falcione

della sede di Campobasso della Camera di Commercio del Molise, in piazza della Vittoria 1,

l’evento DONNE CHE FANNO IMPRESA IN MOLISE: STRUMENTI E OPPORTUNITA’ all’interno della manifestazione itinerante “Il Giro d’Italia delle donne che fanno impresa”, promosso da Unioncamere con il diretto coinvolgimento dei Comitati per l’imprenditoria femminile, ora inserito nel “Piano Nazionale dell’Imprenditoria femminile”, progetto del ministero delle Imprese e del Made in Italy e finanziato dall’Unione europea con le risorse del Next Generation EU che Invitalia – soggetto gestore – realizza in collaborazione con Unioncamere. L’evento sarà l’occasione per fare innanzitutto un focus sullo stato dell’imprenditoria femminile in Molise, per poi passare ad analizzare quali possibilità di finanza agevolata possano essere utilizzate dalle imprese (femminili e non) sia nella fase di start-up aziendale che nella fase di operatività piena.

Ad intervenire saranno Silvia Petrone del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne e Raffaella Terenzi di Invitalia. Prevista inoltre la relazione della direttrice di Banca d’Italia – filiale di Campobasso, Fulvia Focker, con l’illustrazione di alcuni progetti di educazione finanziaria rivolti ai piccoli imprenditori (non solo donne).

Altro tema della giornata, la Certificazione della parità di genere, che costituisce un importante terreno di lavoro per il sistema camerale, di cui parlerà Monica Onori di Si. camera.

È stato infatti pubblicato il 6 novembre l’avviso pubblico che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle micro, piccole e medie imprese per l’ottenimento della certificazione della parità di genere, misura del PNRR a titolarità del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, realizzata in collaborazione con Unioncamere in qualità di soggetto attuatore.

Con l’avviso pubblico (che prevede risorse per 4 milioni di euro dei complessivi 8 milioni destinati al supporto delle PMI), sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle PMI per i servizi di assistenza tecnica e accompagnamento, forniti sotto forma di tutoraggio e per i servizi di certificazione della parità di genere.

L’obiettivo è accompagnare e incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere e, in linea con quanto previsto dalla Strategia nazionale per la parità di genere, contribuire a raggiungere entro il 2026 l’incremento di 5 punti nella classifica dell’Indice sull’uguaglianza di genere elaborato dall’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) che attualmente vede l’Italia al 13esimo posto nella classifica dei Paesi UE. Interverrà nell’evento anche Cosimo Galasso di Spinosa costruzioni generali S.P.A., una delle prime imprese molisane ad aver conseguito la Certificazione della Parità di Genere.

Sarà infine l’occasione per una prima presentazione del neo nominato Comitato imprenditoria femminile della Camera di commercio del Molise.

Per partecipare occorre registrarsi al link https://forms.gle/UXWsocEafnPxnCfQ8 presente

sulla home page del sito della Camera di Commercio www.molise.camcom.it