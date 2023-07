Patrocinata da Bottega della Cornice, Bottega Creativa, Ass. Cult. La Rosa e il Libro, il Comune di Macchia d’Isernia e CSV Molise si terrà l’11 luglio prossimo (h 21.00) in piazza Baglio a Macchia d’Isernia l’iniziativa “Donne all’opera” per l’arte di essere. Nessuna perfomance canora operistica, bensì la presentazione del lenzuolo della memoria “Ricamare ricordando” per omaggiare le vittime del femminicidio. Dopo i saluti di rito, seguiranno letture ed interpretazioni di Andrea Serricchio, Antonio Vanni, Federica Centracchio, Anna Rita Mascio, Delia Di Meo ed Elisa Izzi. Moderatrice dell’evento Virginia Ricci.