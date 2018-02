Il cadavere di una donna è stato ritrovato questo pomeriggio, martedì 13 febbraio, sul lungomare nord di Termoli. E’ stato un passante a notare il corpo privo di vita sulla spiaggia e a far scattare l’allarme. Sono intervenuti sul posto il 118, la Capitaneria di Porto e la Polizia di Stato.

Una delle ipotesi che circolano in queste ore farebbe pensare che la vittima potrebbe essere la donna scomparsa da Pescara il 9 febbraio e di cui si è occupata anche la trasmissione “Chi l’ha visto”. Sono in corso le indagini degli inquirenti per far luce sulla tragica vicenda e per risalire all’identità della donna.