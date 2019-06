E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 6 giugno, a Venafro nei pressi dell’ufficio postale. Secondo una prima ricostruzione, la donna è stata avvicinata da due uomini che le hanno strappato la borsa per poi scappare in direzione via Colonia Giulia.

Inutile il tentativo di recuperare il prezioso accessorio inseguendo, per un breve tratto, i due scippatori. La vittima dello scippo non ha potuto fare altro che sporgere denuncia ai Carabinieri della locale stazione che stanno indagando sul caso.