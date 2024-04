Una società di importazione, ma anche un progetto industriale che guarda a fabbriche dismesse tra Grugliasco, il Nordest e l’Irpinia di Irisbus. Prende corpo il piano di alleanza con costruttori automotive cinesi di Dongfeng Motors — quelli che starebbero trattando con il governo per produrre 100 mila auto in Italia — a cui lavora il consulente Bruno Giovanni Mafrici, affiancato dal collega Giorgio Ratto, che ha convinto a partecipare al progetto anche Paolo Berlusconi.

La società

Si parte dalla Df Italia, una srl costituita a Milano che vede come soci di maggioranza Mafrici e Ratto al 90% con la loro Car Mobility, posseduta attraverso Tailor Finance e per il restante 10% dalla Pbf del fratello minore di Silvio Berlusconi. I contratti di importazione sono in capo a Car Mobility, ma entro due settimane dovrebbero passare a Df Italia. «Sto partecipando con la mia Car Mobility con 10 milioni di capitale — rivela Mafrici, consulente già per Dongfeng a livello globale —, pensiamo che la quota azionaria cinese possa collocarsi inizialmente al 20% e la mia quota restare con una maggioranza del 55-52% e probabilmente accogliere 4 macrodealer italiani con il 5% ciascuno». Tra questi ci potrebbe essere la torinese Intergea di Alberto Di Tanno. Il tutto con l’appoggio delle soluzioni finanziarie di CA Auto Bank (gruppo Credit Agricole). L’idea è di commercializzare in Italia i brand del carmaker cinese Mhero, Nami, Dongfeng e Voyah, quest’ultimo proprio presentato da Df all’ultimo Salone del Mobile.

anche produzione non solo import «Visto che i cinesi sono entrati in maniera performante nel mondo dell’auto e visto che il governo sta cercando di portare in Italia un nuovo costruttore, cerchiamo di capire come posizionarci e di valutare, sfruttando il Pnrr, se possiamo un giorno rilevare una fabbrica dismessa. Il nostro progetto va avanti a prescindere da Stellantis», aggiunge Mafrici. Si tratterebbe quindi di una ragione sociale più industriale che andrebbe ad aggiungersi a quella di partenza.