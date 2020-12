Donazione da parte del Lions Club Termoli Tiferrnus e Termoli Host di un ventilatore polmonare all’Ospedale Civile San Timoteo di Termoli.

La strumentazione è stata consegnata dai presidenti dei due Clubs Antonio Liberatore e Tommaso Freda accompagnati dalla responsabile Global Service Team di Zona del Lions Club International Mariangela Martella e dalla Presidente della Zona B VII° Circoscrizione Ester Tanasso.

L’iniziativa è partita dalla collaborazione dei due clubs della città che hanno recepito un urgente necessità dell’ospedale della città adriatica. Il ventilatore è di ultima generazione, tipo RESPRO HIGH FLOW con cannula nasale (H-80A) a regolazione automatica FiO2 compreso di 10 kit paziente.

I ventilatori polmonari, in questo momento, sono dispositivi salvavita necessari per curare chi riporta i sintomi più gravi di Covid – 19, sono macchine per la ventilazione meccanica che servono ad aiutare i pazienti con insufficienza respiratoria, uno dei sintomi più gravi del Coronavirus. Donazione di un ventilatore polmonare all’ospedale San Timoteo da parte del Lions Club Termoli Host e Termoli Tiferrnus

La dotazione era necessaria allo stesso Ospedale che è stato costretto, vista l’emergenza pandemica in corso, ad istituire presso l’astanteria del Pronto Soccorso un reparto provvisorio per i pazienti Covid in attesa del trasferimento presso il reparto malattie infettive dell’Ospedale Provinciale Cardarelli di Campobasso.

Purtroppo, anche nel basso Molise, con questa seconda ondata pandemica, si è registrato un alto numero di contagi che ha messo in affanno soprattutto il reparto di pronto soccorso guidato dal dott. Rocchia. Questa donazione consentirà al nosocomio termolese di poter operare con maggior disponibilità di attrezzature per quanto riguarda il trattamento di pazienti Covid.

Al termine della cerimonia il dott. Nicola Rocchia, anche socio del Club Tifernus, ha ringraziato i due Club Termolesi e tutti i loro soci per la sensibilità manifestata in questo momento di grande emergenza sanitaria che richiede la collaborazione di tutti i cittadini e dell’associazionismo in particolare.

I Lions hanno sempre avuto a cuore i problemi del territorio, essi costituiscono una delle principali linee guida del loro operato e dei loro service, i Clubs Lions di Termoli hanno promosso anche altri service riguardanti questa emergenza sanitaria e si adopereranno anche in futuro in questo senso.