di T.A.

Un testo che continua ad essere pietra miliare nella lotta contro la camorra e la violenza in genere. Trattasi di “DON PEPPINO DIANA, UN PRETE AFFAMATO DI VITA”, figura sacerdotale la cui importante sostanza è stata ribadita nella giornata inaugurale dell’anno formativo 2024/’25 della Scuola Diocesana a Isernia, presenti cittadini comuni, politici, giovani ed uomini di chiesa. Nel libro si parla appunto del sacerdote in questione che si batté in tutta convinzione contro la malavita e che ancora oggi, a distanza di anni dalla pubblicazione, continua ad essere di viva attualità. Del testo si è detto appunto nell’aula magna della Diocesi d’Isernia/Venafro nel capoluogo pentro, ribadendone la piena ed assoluta validità socio/educativa. E tale scritto, altamente significativo, ha aperto la scuola di formazione diocesana a Isernia, ribadendo altresì la figura ed il sacrificio del citato uomo di chiesa, Don Peppino Diana, un prete affamato di vita, giusto il titolo del lavoro editoriale.