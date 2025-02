di Redazione

Un incontro interessante oltreché importante sul bullismo, un’occasione per sensibilizzare, informare e promuovere azioni concrete contro questo fenomeno. “Certe sfide richiedono coraggio” è lo slogan col quale l’Istituto Comprensivo Don Giulio Testa di Venafro, accoglie Don Maurizio Patriciello il 24 febbraio prossimo alle ore 10.30 nei locali dell’Istituto in Via Pedemontana a Venafro. Don Patriciello ha dedicato gran parte della sua vita alla difesa dei più deboli spendendosi in una lotta contro la camorra e per la promozione della giustizia sociale, senza tralasciare i temi legati alla difesa dei giovani e alla loro educazione. Don Maurizio ha spesso parlato dell’importanza di educare i giovani al rispetto, alla solidarietà e alla convivenza pacifica. Ha sottolineato che fenomeni come il bullismo sono una manifestazione di una società che ha smarrito i valori dell’umanità e della fratellanza. Per questo è fondamentale creare contesti in cui i giovani possano sentirsi ascoltati, compresi e supportati, in modo da prevenire episodi di violenza fisica e psicologica, come quelli tipici del bullismo. Sarà educativo ascoltare il suo pensiero su questo fenomeno, laddove la sua attività si è concentrata nel cercare di trasmettere un messaggio di speranza e di cambiamento, incoraggiando le nuove generazioni a scegliere la strada della legalità e del rispetto reciproco per combattere non solo le mafie ma anche i comportamenti distruttivi che derivano dalla mancanza di valori.