Domenico Di Carlo, originario di Fornelli, è conosciuto principalmente come un fervente tifoso del Venafro, oltre ad essere un valido collaboratore della US VENAFRO.

La sua passione per la squadra di calcio locale non ha eguali, rendendolo una figura iconica tra i sostenitori.

Il Legame con il Venafro

La passione di Domenico per il Venafro è iniziata fin da giovane, quando accompagnava il padre alle partite del campionato locale. Crescendo, questo legame si è consolidato, spingendolo a seguire la squadra in ogni incontro, sia in casa che in trasferta.

Non solo spettatore, Domenico partecipa attivamente alle attività del club. È spesso coinvolto nell’organizzazione di eventi per raccogliere fondi e supportare la squadra. La sua dedizione è tale che molti lo considerano un membro onorario del club.

Un Tifoso Devoto

Domenico è noto per il suo entusiasmo contagioso e il suo impegno costante nel sostenere il Venafro e la venafranita’. Durante le partite, è sempre in prima fila, pronto a incitare i giocatori e a celebrare ogni loro successo.

Oltre a essere un appassionato tifoso, Domenico è anche una figura di spicco nella comunità di Fornelli. La sua energia e il suo spirito positivo sono fonte di ispirazione per molti, dimostrando come lo sport possa unire le persone e rafforzare i legami comunitari, anche oltre i confini comunali.

Domenico è attivo anche in iniziative sociali volte a promuovere lo sport tra i giovani, sottolineando l’importanza del fair play e della collaborazione. Attraverso il suo esempio, incoraggia i ragazzi a impegnarsi nello sport e a sviluppare una forte etica del lavoro.

In conclusione, Domenico Di Carlo di Fornelli non è solo un tifoso del Venafro, ma un vero e proprio ambasciatore del calcio locale, la cui passione e dedizione hanno un impatto significativo sulla squadra e sulla comunità.