Ed eccoci al carnevale venafrano 2023. Ad attivarsi, come avviene da anni, l’associazione Parasacco dal nome del tipico vicolo del rione Mercato nel centro storico della città. In effetti sono gli stessi residenti di Parasacco a dare vita a maschere e corteo mascherato per divertirsi, far divertire e coinvolgere piccoli e grandi nell’appuntamento allegro e spensierato col carnevale, prima appunto di “togliere la carne” (giusto il significato latino del termine stesso della festa popolare) e dal 22 di febbraio, ricorrenza de Le Ceneri, avviarsi verso La Quaresima, sinonimo di rinunce e vita più morigerata. Ma prima c’è da sorridere e divertirsi col carnevale e quelli di Parasacco si rimboccano le maniche, invitando i venafrani di ogni età a fare altrettanto.

“Partecipa con una maschera della Walt Disney -si legge sull’apposita locandina- vieni a sfilare con noi. Divertimento assicurato. Appuntamento alle h 15.00 di domenica 19 febbraio sul centrale Corso Campano di Venafro”. Sabato 18 invece, restando in tema carnevalesco, la festa si svolgerà in piazza San Padre Pio nella frazione Ceppagna con musica, canti, balli, gente in maschera e dolci della tradizione carnevalesca. Così come martedì 21, ultimo giorno di Carnevale 2023, si tornerà a sfilare in maschera nel capoluogo per il divertimento di tutti.