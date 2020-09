Notizie pessime dal bollettino Asrem di oggi, domenica 20 settembre, per quanto concerne il numero dei casi positivi al Covid registrati in Molise. Era dai tempi della piena emergenza che non si assisteva ad un simile boom in un giorno. Sono 31 le persone positive al tampone, la maggior parte si trovano in Basso Molise e sono riconducibili alla casa di riposo di Portocannone. Da segnalare anche 1 caso a Baranello, 1 a Venafro e uno a Sant’Agapito. Il totale degli attualmente positivi è di 135.