Per la 14°esima giornata del Campionato Nazionale di Serie D, girone F, domenica 1 dicembre presso lo Stadio Civitelle di Agnone (Is), si affronteranno la Polisportiva Vastogirardi e la Sangiustese. La presentazione della gara affidata al Direttore Generale della società altomolisana Antonio Crudele.

“Domenica affronteremo una gara difficile contro la Sangiustese, un avversario che viene da due vittorie e cinque pareggi , di cui quattro consecutivi, e che sicuramente ci darà del filo da torcere. Dal canto nostro – spiega il Direttore Generale Crudele – smaltita in fretta la delusione della gara di Giulianova, cercheremo l’immediato riscatto dopo la pesante sconfitta rimediata al Fadini. Ripartire dal primo tempo disputato in terra abruzzese, con tanto rispetto e umiltà ma anche con tanta voglia di vincere e rabbia agonistica in più.

Tra i fattori che molte volte condizionano in positivo una gara, sono spesso proprio fame, grinta e cuore a fare la differenza ,per questo domenica dovremo farci trovare pronti dando tutto quello che abbiamo fino al triplice fischio finale. Serenità, concentrazione massima e totale fiducia nel lavoro del nostro mister, e dei nostri ragazzi, ci fanno ben sperare e credere in un immediato riscatto e in un futuro positivo.

Non saranno della gara – conclude Antonio Crudele – Corbo che è infortunato e Kyeremateng squalificato. Colgo l’occasione per mandare un abbraccio virtuale al nostro ex calciatore, Klinty Qato, che sta vivendo un momento triste e delicato a causa della terribile tragedia che ha colpito la sua terra.

Virtualmente tutta la società, la squadra e la comunità di Vastogirardi si stringono intorno a lui con tanto affetto. A chiosare le parole di mister Francesco Farina che analizza brevemente il prossimo avversario.

“Affronteremo una squadra in striscia positiva da ben 7 giornate. Formazione molto quadrata con calciatori esperti come Mengoni, Scognamiglio, Perfetti, Patrizi e Pezzotti e con un allenatore davvero molto preparato. Ci sarà da soffrire ma noi siamo pronti”.