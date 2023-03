Sport e promozione territoriale sono stati i punti cardini della presentazione della 2^ Mezza Maratona “Provincia di Isernia – Città di Venafro”. Argomenti su cui hanno posto l’accento non solo gli organizzatori, NAI e Faga Gioielli Atletica Venafro, ma anche amministratori locali come Ricci e Cernera. “Eventi di questo genere rappresentano una vetrina promozionale importante e sono da esempio anche per un più ampio discorso di salute e benessere” – è stato sottolineato da entrambi. Nel corso della conferenza stampa si è parlato anche della difficoltà di fare sport nella nostra regione. Lo hanno fatto in primis il presidente del CONI Molise, D’Angelo, e il segretario regionale di Sport e Salute, Campofredano.

Al di là di questo aspetto, i due massimi esponenti dello sport in Molise hanno voluto sottolineare l’importanza di fare squadra, come stanno facendo egregiamente le due società di atletica della provincia di Isernia: avversari in campo, ma insieme per regalare agli appassionati di atletica uno spettacolo sportivo di livello nazionale. Quindi l’accenno alla prossima competizione. La partenza, dalla strada arginale Lungo Rava, è fissata alle 9.30 di domenica 12 marzo, con il medesimo percorso della passata edizione, due giri nell’area di bonifica, ma con la novità del deposito bagagli a disposizione degli atleti. Le premiazioni si terranno al villaggio dello sport allestito presso il Venafro Palace Hotel, dove sarà presente anche lo stand dell’azienda agricola Carcillo che, oltre ad essere presente con un particolare pacco gara, omaggerà i vincitori con il suo prezioso olio.