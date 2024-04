di T.A.

Dalle prime ore di domenica in 14 aprile ci si incamminerà in buon numero, stando alle adesioni, per la località collinare de LA PORTELLA e raggiungere la suggestiva MONTAGNA SPACCATA situata ai 750 l/m tra i territori comunali di Venafro e Conca Casale. Un’ascesa di qualche ora attraverso lo storico TRATTURO DEI CASALESI, lo sterrato che sino agli anni cinquanta era l’unica via di collegamento tra i due predetti Comuni, prima della realizzazione dell’attuale provinciale asfaltata Venafro/Conca Casale. Dal primo mattino domenicale quindi si prenderà a salire attraverso gli uliveti del Campaglione con una/due soste salutari per riprendere fiato ed ammirare il magnifico panorama della piana di Venafro e i mini presepi allestiti nel corso degli anni nella roccia della collina da gente appassionata di escursioni in quota. Intorno alle 12.00 si raggiungerà la storica località. Seguiranno ristoro e socializzazione prima del rientro pomeridiano.