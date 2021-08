di Tonino Atella

“Con due nuovi innesti in difesa e centrocampo, ed il recupero degli infortunati tra cui Velardi, faremo bene e ci divertiremo”, assicura il fiducioso presidente Nicandro Patriciello, ma i tifosi aspettano …

Domenica prossima, 29 agosto, prende ufficialmente il via la stagione sportiva 2021/22 del calcio dilettantistico molisano con la prima giornata della Coppa Italia Dilettanti della nostra regione. Ai nastri di partenza società di eccellenza e promozione, tra cui ovviamente il Venafro del Presidente Nicandro Patriciello. Coppa che sarà propedeutica al campionato di eccellenza che prenderà le mosse nella seconda metà di settembre. Si accennava al Venafro, che nel girone eliminatorio di Coppa con gare di sola andata se la vedrà con l’Atletico San Pietro in Valle, Don Keys Agnone e Altilia Samnium; due di queste quattro squadre accederanno al turno successivo. Per la prima giornata il Venafro sarà atteso a San Pietro in Valle. Quindi il 4 settembre sarà in Agnone per affrontare il Don Keys ed il successivo 15 dello stesso mese riceverà l’Altilia Samnium al Del Prete di Venafro. Le domande di tanti sulla squadra venafrana : come sta il Venafro, quale la sua consistenza tecnica, che campionato di eccellenza si prospetta per i colori venafrani ? Detto che tanto è stato cambiato nella famiglia calcistica venafrana, dal mister alla panchina ai dirigenti e sino a diversi titolari in campo, diciamo subito che al momento c’è da dare un “ NI “ alle prime prove del Venafro. Sconfitta a Cassino (3/1) per mano di un avversario di serie D, successo (1/0,rigore trasformato dall’attaccante Napoletano) sul pari categoria del Sesto Campano e sconfitta (2/0) ad opera del Matese (serie D) nel Triangolare/Memorial Valente di Sesto, dove i venafrani si sono classificati secondi. Luci ed ombre quindi in queste prime apparizioni, con necessità evidente di apportare modifiche nell’organico accasando gente nuova. I reparti che necessitano di “cure” particolari e maggiori ? Difesa e centrocampo, senz’altro. E su tanto conviene lo stesso Presidente del club, che afferma : “Arriverà qualche altro ed allestiremo un buon Venafro. Stiamo alla ricerca di un difensore e di un centrocampista. Come pure aspettiamo di recuperare gl’infortunati a partire da Velardi, autentico perno difensivo ed uomo d’esperienza”. Se tanto avverrà che Venafro i tifosi potranno attendersi per la prossima eccellenza molisana? “Un bel Venafro che farà divertire, regalerà sorrisi e darà soddisfazioni! Tanto mi sento di garantire ai tifosi venafrani !”. In attesa che l’innata fiducia del Presidente venafrano trovi riscontro nella realtà, chiudiamo con l’ultimo Venafro tra campo e panchina visto all’opera al Memorial Valente di Sesto Campano : Roncone, Nicandro Grande, Farina, Sonko, De Bueno, Cipriano, Rega, Canale, Aversa, Napoletano, De Santis, Grande II, Riccitiello, Fatriano, Solaro, Lanca, Di Cicco Salvatore e Mattia e Bravaccini. In campo cioè a Sesto un colored, un italo/argentino e tante novità, per cui la costruzione continua. Già domenica col San Pietro in Valle in Coppa si dovrebbe vedere qualcosa di (quasi) definitivo e, si augurano i tifosi, affidabile e tale da far tornare i sorrisi.