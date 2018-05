Prosegue a passo spedito e con grande successo l’attività di promozione del golf in Molise da parte dello Zio Carlo Golf Club di Isernia, che, rispetto allo scorso anno, ha visto quasi triplicare il numero dei soci iscritti: frutto del lavoro incessante degli uomini del presidente Mainella, capaci di trasmettere con entusiasmo una grande passione a persone di tutte le età, molte delle quali mai avrebbero pensato di approcciare quello che, a torto, viene definito uno sport esclusivamente d’elite.

Con lo slogan “Impara il golf con noi” domenica 13 maggio, dalle ore 10,30 e per tutto il giorno, i golfisti isernini saranno in Piazza Vittorio Emanuele II a Campobasso, di fronte al Municipio, pronti ad accogliere tutti coloro che vorranno essere introdotti allo sport di Tiger Woods e dei fratelli Molinari: sotto la guida degli istruttori, gratuitamente ed in assoluta sicurezza, chiunque, grandi e piccini, potrà cimentarsi con i ferri ed i putt all’interno del mega-gonfiabile fornito per l’occasione dalla Federazione Italiana Golf.

“Consideriamo un nostro preciso dovere – dice il presidente del Golf Club di Isernia, Giuseppe Mainella – diffondere il golf a tutti i livelli, poiché si tratta di uno sport che ti immerge nella natura, sviluppa la coordinazione e l’armonia dei movimenti, oltre ad essere altamente educativo, visto che in gara non esiste l’arbitro, ed il giudice interviene solo se interpellato: tutto è affidato alla correttezza ed al fairplay dei giocatori”.

L’evento di domenica fa parte delle numerose iniziative promosse nel mese di maggio dallo Zio Carlo Golf Club di Isernia: dall’Open Day a Frosolone di domenica scorsa al progetto varato con il Liceo Scientifico Majorana-Fascitelli di Isernia, con lezioni in aula ed incontri sul campo che vedono coinvolti 53 studenti dal 10 al 25 del mese. Il 27 maggio, infine, la manifestazione di Campobasso sarà replicata a Bojano.

Un’attività intensa, dunque, con lo scopo di rendere il golf uno sport per tutti, almeno nella nostra regione, sulla scia di altri Paesi di grandi tradizioni golfistiche, Inghilterra su tutti, dove intere famiglie si ritrovano su green e fairways per trascorrere insieme una giornata in un contesto tranquillo, amichevole ed accogliente, ben lontani dall’idea che sia uno sport per ricchi.