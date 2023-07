Annuale Mostra Mercato e Festival Internazionale della Zampogna a Scapoli

Sabato 29 luglio e domenica 30 dello stesso mese torna l’appuntamento musicale popolare nato nel Volturno altissimo per magnificare lo strumento tipico della cultura artistica molisana, la Zampogna. Così come avviene da decenni con grossa partecipazione popolare ed arrivi di zampognari e musicisti da tutt’Italia si celebra a Scapoli, accogliente Comune ai piedi delle Mainardi, la Mostra Mercato ed il Festival Internazionale della Zampogna, strumento tipico della cultura popolare molisana. In effetti con la zampogna viene da pensare al periodo natalizio, quando coppie di zampognari e pifferai girano in lungo e in largo la penisola per portare ovunque melodie, canti, nenie e suoni tipici dei due strumenti a pelle e legno. A Scapoli invece le luci dei riflettori si accendono su zampognari, pifferi e zampogne in piena estate per esaltarne pregi, doti, suoni e cultura musicale. E in effetti anche quest’anno si ripeterà, c’è da giurarlo, il gran pienone di appassionati, musicisti, zampognari e turisti a Scapoli per apprezzare i suoni antichi di tali strumenti tipici, lasciandosi piacevolmente trasportare dalle melodie che ne derivano. Zampogna quindi come riproposta del passato musicale delle generazioni trascorse, ma oggi a pieno titolo componente anche di orchestre contemporanee, compresa l’applaudita Orchestra Sinfonica del Molise. Intanto in questo weekend di fine luglio Scapoli si appresta ad accogliere in tanti per Mostra Mercato e Festival Internazionale della Zampogna 2023 con convegni, concerti, balli, musica dal vivo e pietanze tipiche del territorio.