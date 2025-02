di Redazione

ll match che designerà il vincitore della Coppa Italia Dilettanti si gioca alle ore 14.30 a Agnone, su un campo che ha visto sempre una grande partecipazione di pubblico, con il Venafro e l’Alto Casertano pronti a darsi battaglia dal primo all’ultimo minuto di gioco. L’U.S. Venafro sta raccogliendo buoni risultati anche in campionato e questo lascia ben sperare per una gara tutta da vedere. Una folta rappresentanza di tifosi è pronta per supportare la propria squadra locale e chiedono ancora maggiore partecipazione all’intera città.

