In occasione del primo anniversario della scomparsa di Fred Bongusto, domenica 8 novembre, alle ore 16.30, nel centro storico, in via Anselmo Chiarizia, l’Amministrazione Comunale di Campobasso, svelerà ufficialmente alla città la statua dedicata all’artista campobassano, commissionata al Maestro Alessandro Caetani e realizzata nei laboratori della Fonderia Marinelli ad Agnone.

La breve cerimonia si svolgerà con le precauzioni proprie richieste dal periodo emergenziale legato al Covid19, e vedrà presenti, oltre ai familiari di Fred Bongusto, anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, l’assessore alla Cultura, Paola Felice, lo scultore Alessandro Caetani e i rappresentanti delle Fonderie Marinelli.