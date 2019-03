Domenica 3 marzo torna il Sannio Express, treno storico promosso da Fondazione FS in collaborazione con l’Assessorato al Turismo della Regione Campania.

Partendo dalla stazione di Napoli Centrale, il treno attraverserà la campagna sannita e, percorrendo l’antica ferrovia Benevento – Bosco Redole, interamente recuperata e inserita nel progetto Binari senza Tempo, consentirà di raggiungere località di particolare interesse turistico, come Pietrelcina, che diede i natali a San Pio.

Per la prima volta, poi, il treno storico viaggerà sull’intero tragitto da Benevento al posto di movimento di Bosco Redole, in vista del futuro prolungamento dell’itinerario fino a Campobasso.

Il primo appuntamento del 2019 con il Sannio Express è in programma domenica 3 marzo:

Partenza alle ore 9.00 da Napoli Centrale con fermata nelle stazioni di Aversa (9.25), Caserta (9.41), Telese Cerreto (10.25), Benevento (11.10), Pietrelcina (11.40), Fragneto Monforte (12.08), Campolattaro (12.20), Pontelandolfo (12.27), Santa Croce del Sannio (12.55), Sepino (13.12), San Giuliano del Sannio (13.18).

A Santa Croce del Sannio, in occasione dei festeggiamenti del carnevale, i passeggeri potranno partecipare a una manifestazione in costume medievale che avrà inizio alle 14.30. La rappresentazione consiste nella rievocazione storica del torneo equestre tra Cristiani e Saraceni che ebbe luogo nel 1785.

Oltre all’allestimento scenografico con figuranti impegnati in antichi mestieri, si esibiranno sbandieratori, artisti di strada e non mancheranno degustazioni di specialità carnevalesche con possibilità di pranzare presso stand che offriranno prodotti tipici del territorio, oppure in ristoranti convenzionati. Il Comune di Santa Croce del Sannio garantirà, inoltre, un servizio bus gratuito tra la stazione ferroviaria e il borgo cittadino.

Il viaggio di ritorno è programmato alle 16.51 da San Giuliano del Sannio (17.14 da Santa Croce del Sannio) con arrivo a Napoli alle 21.05. I biglietti del Sannio Express sono in vendita nelle biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate e su www.trenitalia.com. Sarà possibile acquistarli anche a bordo treno senza alcuna maggiorazione di prezzo e in relazione alla disponibilità dei posti a sedere.

Informazioni dettagliate nella sezione “viaggi ed eventi” del sito web www.fondazionefs.it o consultando la fanpage ufficiale della Fondazione FS su Facebook.