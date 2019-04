L’attività di diffusione del gioco del golf a tutti i livelli da parte dei soci dello Zio Carlo Golf Club di Isernia non conosce pause. Domenica 28 aprile il Circolo di Fragnete, alle porte del capoluogo pentro, sarà aperto a tutti, grandi e piccini, per offrire in maniera assolutamente gratuita un primo approccio con uno sport affascinante e complesso, dove la concentrazione e la capacità di coordinazione hanno un ruolo di assoluto predominio sulla semplice forza muscolare.

I soci ed il maestro federale del Circolo saranno a disposizione degli ospiti, dalle 9,30 e per tutta la giornata, per un primo contatto teorico e pratico con questa disciplina che, a torto, viene da molti considerata come uno “sport per pochi eletti” e che in Italia conta più di 90.000 praticanti iscritti alla Federazione Italiana Golf.

“La speranza è che l’Open day di domenica abbia lo stesso successo di quello dello scorso ottobre – dice il presidente del Circolo, Giuseppe Mainella – quando abbiamo contato più di duecento ospiti nel corso della giornata, alcuni dei quali, in seguito, si sono realmente appassionati al golf, diventando nostri soci”.

C’è da dire che l’intensa attività del circolo golf di Isernia è stata notata e apprezzata anche dalla Federazione nazionale: Giuseppe Mainella, infatti, dopo la nomina a responsabile regionale per il settore giovanile è stato nominato anche delegato regionale della Federazione: è la prima volta che il Molise ha una rappresentanza a livello nazionale. Di più: nel mese di maggio, lo Zio Carlo Golf Club di Isernia ospiterà – prima volta in Molise – il Campionato Nazionale Assoluto individuale e a squadre di Golf Pitch&Putt, una specialità basata sul “gioco corto”.

Dunque, appuntamento a domenica 28 aprile dalle 9,30, in Località “Zio Carlo” (uscita Isernia Sud, proseguendo sulla vecchia strada per Colli al Volturno).