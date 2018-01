Domenica 21 Gennaio porte aperte all’Istituto Superiore di Larino. Dalle ore 10:00 alle ore 13:00, le due sezioni del Liceo Classico-Scientifico F. D’Ovidio con sede in corso Magliano, accoglieranno genitori e ragazzi per il secondo appuntamento dell’Open Day.

Nell’occasione sarà possibile visitare l’intera struttura e partecipare alle attività di orientamento e di formazione che si svolgeranno nei laboratori dell’istituto. Sono tre in particolare i laboratori organizzati dai docenti e dagli studenti dalla scuola: “COMNIC…ARTE”, “SCIENZ…ATTIVA” e “ARCHEO…LOGICA”.

La scuola rivolge un appello a tutte le famiglie a partecipare all’evento, per apprezzare in prima persona il valore dell’Istituto scolastico; preziosa risorsa per il territorio frentano, luogo di crescita per gli studenti e solido punto di riferimento per l’intera comunità.