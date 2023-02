Domani, sabato 18 febbraio alle ore 18,30 sul palco del Teatro Savoia di Campobasso, l’Associazione Amici della Musica “Walter De Angelis”, presenta il concerto “Estrosamente”, con il violoncellista Sandro Laffranchini che eseguirà musiche di Barber, Conte, The Beatles, Telemann, Sting, Ligeti e il suo brano Vertigini.

La serata si aprirà con l’Open Concert del pianista Angelo Giovannitti, nella Sonata per pianoforte n. 3 in la minore, op. 28 di Sergej Prokofiev.

Grazie alla collaborazione dell’Associazione Amici della Musica con il Liceo Musicale Galanti, durante la stagione, si esibiranno alcuni allievi talentuosi dell’istituto scolastico di Campobasso. Nelle settimane scorse una commissione formata dal direttore artistico Antonella De Angelis, dal segretario dell’Associazione Sabatino Del Sordo, dalla segreteria artistica Daniela Gargano dalla giornalista Alessandra Portinari e dal dirigente scolastico del Liceo Galanti, Massimo Di Tullio ha svolto delle audizioni per valutare quattro allievi meritevoli, che nell’anno apriranno alcuni concerti del Teatro Savoia, con i musicisti già affermati.

SANDRO LAFFRANCHINI violoncellista italiano discendente da una famiglia di musicisti di scuola bresciana, inizia lo studio del violoncello sotto la guida del padre Giuseppe per poi proseguire al Conservatorio di Milano con Maria Leali dove si diploma con lode e menzione d’onore nel 1993. Dal 1994 si perfeziona con M. Brunello e R. Filippini alla Stauffer di Cremona e dal 1996 con T. Demenga, alla Hochschule di Basel. Nel 1998 all’Accademia di Santa Cecilia a Roma ottiene la seconda idoneita’ al concorso internazionale per primo violoncello, iniziando il proprio periodo di prova, lascia Roma e risulta nel 1999 primo classificato al concorso di Primo violoncello del Teatro e della Filarmonica alla Scala, ruolo che ricopre tuttora.

Accanto all’attività scaligera, che prevede opera, sinfonica, balletto e cameristica ha saltuariamente collaborato, come primo violoncello ospite alla London Symphony Orchestra (2007) e successivamente con l’Orchestra dell’Opera di Zurigo. Come solista ha suonato con l’Orchestra Filarmonica Italiana, di Aosta, Umbria e Siciliana, con la Osaka Symphony, Siberian Symphony di Krasnoyarsk, e con le orchestre da camera della Scala (Archi, Virtuosi e Cameristi). Nel 2016 con il corpo di ballo del Teatro alla Scala ha partecipato ad una tournée in Cina, suonando le suites di Bach nelle sale di Shanghai ed altre città.

Dal 2011 al 2019 ha ricoperto l’incarico di coordinatore artistico dell’Ensemble del Teatro Grande di Brescia, programmando e suonando parte del repertorio cameristico per archi, pianoforte, fiati. Dal 2020 si dedica prevalentemente alla scrittura di musica per il proprio strumento e compo-trascrizioni di musiche pop riadattate per violoncello. Con il compositore di musiche per film F. Campanelli hanno rielaborato alcuni dei grandi successi del repertorio rock pop e funky . Questo lavoro ha portato all’uscita dell’omonimo cd Unconventional Cello che propone l’ascolto di questo nuovo percorso. In qualità di solista ha suonato il concerto di Schumann con l’Orchestra Nazionale di Tirana e con l’Orchestra Sinfonica Haydn di Bolzano, sotto la direzione del M. Michele Gamba. Dal 2022 è direttore artistico del Giardino della Valle di Cernobbio , abbracciando l’ideale della creazione di spazi verdi e di conservazione del territorio naturalistico del lago di Como. Durante la sua vita musicale ha suonato su violoncelli come Francesco Ruggieri del 1692, Carlo Antonio Testore del 1730, Pietro Sgarabotto del 1927. Dal 2020 ha un violoncello francese dell ‘800.

ANGELO GIOVANNITTI è un pianista italiano classe 2005. Inizia il suo percorso di educazione musicale all’età di 11 anni presso il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso. Dal 2017 frequenta la classe del Maestro Marios Panteliadis. Dal 2019 studia pianoforte con la docente prof.ssa Sara Santorelli presso il Liceo Musicale “Giuseppe Maria Galanti” di Campobasso. Ha ricevuto diversi riconoscimenti, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, come il primo premio alla XIX edizione del Concorso Pianistico Nazionale “Città di Riccione” (2022), primo premio al XI Concorso Pianistico Internazionale “Andrea Baldi” (2022), secondo premio al VIII Concorso Pianistico Internazionale “Città di Spoleto”(2022). Ha partecipato a numerosi corsi pianistici e masterclass con artisti di fama internazionale tra cui Marios Panteliadis e Tutu Aydinoglu collaborando anche con enti e associazioni culturali in qualità di pianista solista.