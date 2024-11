Domani, venerdì 15 novembre, dalle ore 17:30, la Elcom Distribuzione Srl di Venafro ospiterà un evento speciale dedicato agli appassionati di attrezzature professionali e ai professionisti del settore! L’incontro, organizzato in collaborazione con HiKOKI, sarà un’opportunità imperdibile per scoprire e testare dal vivo la qualità e le prestazioni dei prodotti HiKOKI, leader nel settore degli utensili elettrici e a batteria.

Durante la serata, i partecipanti avranno la possibilità di provare con mano gli strumenti HiKOKI, ideati per semplificare e velocizzare il lavoro in ogni contesto. Gli esperti presenti saranno a disposizione per dimostrazioni pratiche e consigli, offrendo una panoramica completa sulle funzionalità avanzate dei prodotti e sui vantaggi che possono portare nella quotidianità lavorativa.

L’evento offrirà inoltre un buffet gratuito per tutti i presenti, creando un’atmosfera conviviale e di scambio tra professionisti e appassionati. E non finisce qui: la serata sarà arricchita da promozioni e sconti esclusivi riservati ai partecipanti, un’occasione perfetta per fare acquisti a prezzi vantaggiosi.

REDAZIONE